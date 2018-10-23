Суд вернул в СК дело бывшего спикера гордумы Тюмени. Его оштрафовали за ДТП с двумя погибшими

Тюменский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и направил на новое расследование дело бывшего спикера гордумы Тюмени Дмитрия Еремеева, которого оштрафовали на 160 тысяч рублей за .

Как сообщает 72.ru, облсуд отменил решение суда первой инстанции, который прекратил уголовное дело в отношении Еремеева. Суд не стал учитывать мнение потерпевших, которые не возражали против штрафа, и направил материалы дела в Следственный комитет.

На заседании прокурор заявил, что суд первой инстанции не лишил Еремеева водительских прав и «не устранил общественную опасность деяния». Сам бывший парламентарий сказал, что семьи погибших добровольно примирились с ним. Он также заявил, что шумиху вокруг его дела искусственно раздули СМИ.

Дмитрий Еремеев возглавлял городскую думу Тюмени с февраля 2012 года по сентябрь 2018 года. Он не участвовал в новых выборах в городской парламент, прошедших в сентябре. Еремеев состоит в «Единой России», однако на время расследования дела о ДТП его членство временно приостановили.

Дело спикера гордумы Тюмени Спикер гордумы Тюмени получил штраф за ДТП с двумя погибшими. И даже сохранил водительские права