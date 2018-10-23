Прокуратура признала законной выплату 23 окладов бывшему вице-губернатору Воронежской области

Прокуратура Воронежской области не нашла нарушений в том, что бывшему вице-губернатору региона Юрию Агибалову при выходе на пенсию выплатили 23 должностных оклада. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура провела проверку по заявлению Агибалова, который просил проверить, законно ли ему назначили денежную выплату. «Основания для принятия мер прокурорского реагирования не установлены», — сообщили в надзорном ведомстве.

Юрий Агибалов в конце сентября объявил об уходе на пенсию и получил выплату в размере 23 окладов (почти 224 тысячи рублей). Вскоре после этого Агибалова временно переназначили на пост вице-губернатора. 8 октября он освободил занимаемую должность, не войдя в состав нового регионального правительства.