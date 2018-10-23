«Правда всегда выясняется». Криштиану Роналду впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании

Футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые публично прокомментировал в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Роналду заявил, что он «счастливый человек» и что он «наслаждается футболом и жизнью», а остальное для него не имеет значения. «Я не собираюсь лгать в этой ситуации. Мои адвокаты уверены [в исходе дела] и я, конечно, тоже», — сказал Роналду.

Футболист также выразил уверенность, что «правда всегда выясняется».

После обвинений Роналду временно прекратил выступления за сборную Португалии. Как подчеркивалось, футбольная федерация приняла такое решение совместно с футболистом. «Ювентус» выразил поддержку Роналду.