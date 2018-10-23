«Би-би-си» узнала о совместном проекте «Норникеля» и фонда Катерины Тихоновой

Компания «Норникель» и фонд «Национальное интеллектуальное развитие», руководителем которого является предполагаемая дочь Путина Катерина Тихонова, занимаются совместным проектом, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Речь идет об одном из инвестиционных проектов, которые, как сообщалось ранее, были предложены крупнейшим металлургическим и нефтехимическим компаниям вместо изъятия сверхдоходов.

«Норникель» и фонд во главе с Тихоновой с конца сентября, как стало известно изданию, являются соучредителями автономной некоммерческой организации «Инновационный инжиниринговый центр».

The Bell ранее писал, что затраты на этот проект Тихоновой на первоначальном этапе оцениваются в 1,05 миллиарда рублей.

Получить комментарии «Норникеля» и фонда «Иннопрактика» (в него входит «Национальное интеллектуальное развитие») получить пока не удалось.

Руководство «Инновационного инжинирингового центра» ранее заявляло, что намерено стать «интегратором построения кооперационных связей в сфере технологического инжиниринга в России». The Bell писал, что проект фонда Тихоновой предполагает, в числе прочего, создание «пояса из 1000 технологических компаний вокруг ведущих технических вузов России».

В августе помощник президента РФ Владимира Путина Андрей Белоусов предложил изъять у металлургических и химических компаний 513 миллиардов рублей из сверхдоходов. Предложение вызвало критику как в бизнес-сообществе, так и в правительстве. В итоге, вместо изъятия сверхдоходов компаниям из «списка Белоусова» был предложен список проектов для инвестирования.