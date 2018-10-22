Во Владикавказе несколько сотен человек на митинге потребовали закрыть завод «Электроцинк». Накануне там произошел крупный пожар

Во Владикавказе несколько сотен человек вышли на стихийный митинг у здания правительства Северной Осетии. Митингующие требуют закрыть завод «Электроцинк».

Активисты также составили петицию, чтобы передать ее властям региона. Ее подписали более десяти тысяч человек.

«Электроцинк» — одно из самых крупных предприятий цветной металлургии в России.

В ночь на 21 октября на заводе произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров, при тушении огня, продолжавшемся 12 часов, погиб пожарный. Несколько жителей Владикавказа обратились с жалобами на удушье, но Роскомнадзор сообщил, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышала нормы.