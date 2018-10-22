Трамп: США будут наращивать ядерный арсенал для давления на Китай и Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы и будут наращивать ядерный арсенал с целью оказать давление на Китай и Россию «и всех, кто хочет играть в эти игры», пока эти страны «не придут в чувства», сообщает Reuters.

Как отмечает «Интерфакс», Трамп также заявил о необходимости присоединения Китая к договору о .

Договор о РСМД обязаны выполнять только США и . Все остальные страны в мире свободно разрабатывают аналогичные ракеты.

Трамп 20 октября заявил, что США в ближайшее время выйдут из договора о РСМД. По его словам, Россия неоднократно нарушала соглашение.

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон 22 октября встретился в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. На встречах обсуждалась в том числе ситуация с договором о РСМД.