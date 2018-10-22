Проректора МГТУ имени Баумана заподозрили в мошенничестве по госконтракту на полмиллиарда рублей

Проректор МГТУ имени Баумана по экономике и инновациям Евгений Старожук стал подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат ученого Сурен Аванесян.

По его словам, Старожук в 2012 году подписал госконтракт на 500 миллионов рублей, который предусматривал создание определенного сплава. По версии следствия, сплав так и не был изобретен, а выделенные на него деньги похитили. Аванесян утверждает, что сплав создан, соответствует характеристикам в техническом задании госконтракта и даже защищен патентом на изобретение.

Адвокат заявил, что следствие опирается на свидетельства экспертов, которые тоже участвовали в конкурсе на получение этого контракта и проиграли МГТУ, предложившему более низкую стоимость. «И вот эти эксперты говорят, что изобретенный сплав научной ценности не представляет, а также заявляют, что цена на исполнение контракта была завышена, забывая, что сами предлагали гораздо более высокую цену», — сказал Аванесян.

Ректор МГТУ имени Баумана Анатолий Александров заявил РИА Новости, что Старожук пользуется в вузе «абсолютным доверием». «Он не отстранен от работы, следствию пять лет, суд разберется. <…> Он очень авторитетный человек, очень много заслуг у него», — сказал ректор.

О деле в отношении Евгения Старожука стало известно 19 октября, когда «Коммерсант», написал, что суд отказался по ходатайству следствия взять ученого под стражу. На данный момент Старожук находится на свободе. Кроме него, фигурантами дела являются гендиректор компании «Вторцветмет» Олег Гарин и еще несколько человек, чьи имена неизвестны.