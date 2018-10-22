Главу «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве по ориентировке об ограблении

Обновление. Полиция отпустила Андрея Пивоварова без предъявления обвинений. «Досмотр провели, оперативники из центра „Э“ приехали, обыскали все вещи, ничего не нашли и отпустили», — рассказал он «Интерфаксу».

В Москве на Ленинградском вокзале полицейские задержали председателя общественного движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова.

При задержании ему показали ориентировку, составленную после ограбления 17-летнего подростка в Москве, сообщил сам Пивоваров в твиттере. В документе сказано, что 19 октября худощавый мужчина с синяками под глазами, угрожая ножом, отобрал у подростка телефон стоимостью 12 тысяч рублей.

Пивоваров рассказал, что его доставили в отдел полиции, где оперативники «переписали паспортные данные и куда-то ушли».

Андрей Пивоваров возглавил «Открытую Россию» в марте. До этого он был координатором петербургского отделения организации.