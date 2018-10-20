При взрыве на заводе пиротехники под Петербургом погибли четыре человека. Главный инженер задержан

Главный инженер завода пиротехники «Авангард» в Гатчине задержан по делу о гибели людей в результате взрыва 19 октября. Об этом сообщило управление СК РФ по Ленинградской области. Согласно сайту предприятия, главного инженера зовут Станислав Черников.

По мнению следствия, он допустил к производству людей, не работавших на заводе и не имевших «соответствующих допусков для данных работ», что привело к нарушению технологии и взрыву.

В ночью на 20 октября стало известно об обнаружении тел четвертого погибшего в результате взрыва.

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