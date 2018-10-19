Заключенные ярославской ИК-1 объявили голодовку. Сотрудников этой колонии обвиняют в пытках

Пятеро заключенных ИК-1 в Ярославле объявили голодовку, сообщил в фейсбуке фонд «Общественный вердикт» со ссылкой на их родственников.

По данным фонда, причина голодовки — отсутствие отопления и медицинской помощи.

Правозащитники обратились в управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области. «Подробностей особенных пока нет. Знаем, что осужденные сейчас ждут начальника колонии, чтобы попытаться решить эту проблему», — сообщила «Новой газете» адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил ТАСС, что его подчиненный поехал в ИК-1 для проверки информации о голодовке; сам Бабуркин сегодня также планирует посетить ИК-1.

В июле «Новая газета» опубликовала видеозапись 2017 года, где сотрудники колонии ИК-1 в Ярославской области пытают заключенного Евгения Макарова; позже издание обнародовало другие видео с пытками из колонии.

По факту публикаций СК возбудил ряд уголовных дел, фигурантами которых являются 12 человек. Потерпевшим признаны пятеро заключенных ИК-1, включая Макарова, который в начале октября вышел на свободу.