Саратовский суд отменил приговор безработной матери-одиночке. Ее осудили по статье о мошенничестве за подработку в пиццерии

Пугачевский районный суд Саратовской области отменил приговор Ольге Журавлевой, осужденной за то, что она, получая пособие по безработице, подрабатывала уборщицей в пиццерии.

«Осужденная оправдана в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления», — говорится в сообщении суда.

10 сентября мировой судья назначил Журавлевой, в одиночку воспитывающей двух детей, наказание в виде 120 часов обязательных работ, признав ее виновной в мошенничестве с пособиями. Сумма ущерба, позволившая возбудить уголовное дело о мошенничестве при получении пособий, по словам женщины, составила 7040 рублей 65 копеек.

В начале октября, вскоре после того, как история Журавлевой получила широкий резонанс, прокуратура попросила отменить приговор.