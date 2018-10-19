Русская зарубежная церковь прекратила отношения с Константинопольским патриархатом

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его намерения предоставить автокефалию единой украинской церкви. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Русской зарубежной церкви.
Церковь сообщила, что не восстановит отношения с Константинополем, пока он не «прекратит свои беззаконния».
Духовенство нашей Церкви не может служить в любом приходе Константинопольской Церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в наших храмах. Также мирянам не дозволяется причащаться Святых Христовых Таин в храмах Константинопольского Патриархата. Сообщаем также, что Русская Зарубежная Церковь не будет принимать участие ни в каких богословских церковных собраниях, а также в диалогах… которые возглавляют (или сопредседателями которых являются) архиереи и священнослужители Константинопольской Церкви.
Русская православная церковь 15 октября объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
Это произошло после того, как Константинополь отменил указ о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату и снял анафему с глав двух украинских неканонических церквей, таким образом подтвердив намерение предоставить автокефалию единой украинской церкви.
Русская зарубежная церковь (второе название — Русская православная церковь заграницей) является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. В нее входят епархии в Германии, Великобритании, США, Канаде и Аргентине.