Русская зарубежная церковь прекратила отношения с Константинопольским патриархатом

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении с Константинопольским патриархатом из-за его намерения предоставить единой украинской церкви. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Русской зарубежной церкви.

Церковь сообщила, что не восстановит отношения с Константинополем, пока он не «прекратит свои беззаконния».

Русская православная церковь 15 октября объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Это произошло после того, как Константинополь отменил указ о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату и снял анафему с глав двух украинских неканонических церквей, таким образом подтвердив намерение предоставить автокефалию единой украинской церкви.

Русская зарубежная церковь (второе название — ) является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. В нее входят епархии в Германии, Великобритании, США, Канаде и Аргентине.