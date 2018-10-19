Основателя сайта «Смотра.ру» осудили на четыре года и восемь месяцев

Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя сайта «Смотра.ру» Эрика Китуашвили, известного как Эрик Давидыч, к четырем годам и восьми месяцам в колонии общего режима.

Китуашвили признали виновным в мошенничестве со страховкой на автомобили, сообщает «Интерфакс».

По версии обвинения, Китуашвили и его сообщники инсценировали похищение четырех автомобилей премиум-класса, а после этого по подложным документам получили страховые выплаты за якобы угнанные машины. Ущерб от их действий оценили в сумму более восьми миллионов рублей.

Эрика Китуашвили оправдали по одному из эпизодов мошенничества на 1,2 миллиона рублей.

Эрика Китуашвили задержали в феврале 2016 года, после чего арестовали. Он свою вину не признает и утверждает, что уголовное преследование связано с созданными при его участии фильмами о коррупции в ГИБДД. По делу о мошенничестве также проходит его гражданская жена Анна Каганская.