Верховная Рада одобрила уголовную ответственность для российских силовиков за незаконное пересечение украинской границы

Верховная Рада поддержала введение уголовной ответственности для представителей российских силовых ведомств за незаконное пересечение границы Украины. Об этом сообщает канал «112 Украина».

Согласно принятым Радой поправкам в Уголовный кодекс Украины добавляется новая статья 332-2. По этой статье за пересечение границы страны для представителей силовых ведомств России (в том числе подразделений вооруженных сил) предусмотрено до трех лет лишения свободы.

Если преступление совершено повторно или группой лиц, грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Самое суровое наказание предусмотрено за незаконное пересечение границы с применением оружия — до восьми лет лишения свободы.

Также статья 332-2 предусматривает наказание за незаконное пересечение границы для граждан, которым запрещен въезд на Украину, и тем, кто пересекает границу «с целью причинения вреда интересам государства» — без уточнения гражданства.

Теперь закон должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

В первоначальном варианте законопроект предусматривал введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы для всех граждан России («государства-агрессора» в формулировках документа). С такой формулировкой предлагалось вернуть в УК Украины статью 331 («Незаконное пересечение госграницы»), которая была исключена в 2004 году.

В действующей редакции УК Украины есть статьи 332 («Незаконная переправка лиц через госграницу») и 332-1 («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию»). Общей статьи о незаконном пересечении границы в УК нет, за это сейчас предусмотрена административная ответственность.

Между Россией и Украиной действует безвизовый режим. С 2015 года правила въезда на Украину для россиян ужесточили — ввели въезд только по загранпаспортам и через международные пункты пропуска. В 2017 году было объявлено о введении биометрического контроля на границах, в том числе для россиян.