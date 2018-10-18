США назвали имя американского пилота, погибшего при крушении Су-27 на Украине

При крушении самолета Су-27 в Винницкой области Украины 16 октября погиб подполковник ВВС Сэт Неринг с позывным «Джетро», сообщил телеканал FOX26 News.

Имя пилота упоминается в заявлениях губернатора Калифорнии Джерри Брауна и 144-го авиакрыла авиации национальной гвардии США.

Сэт Неринг служил в 194-й боевой эскадрилье Калифорнийской воздушной национальной гвардии. На Украине он работал в совместном командном центре учений «Чистое небо-2018».

16 октября во время учебно-боевого полета на Украине разбился самолет Су-27. Кроме Сэта Неринга при крушении погиб 46-летний украинский пилот полковник Иван Петренко.

После крушения Генштаб вооруженных сил Украины сообщил, что в авиакатастрофе погибли украинский и американский пилоты. Спустя некоторое время он без объяснения причин убрал информацию о национальности погибших.