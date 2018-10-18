Семья подростка, принятого за убийцу из керченского колледжа, пожаловалась на угрозы в полицию

Семья жителя Керчи Владислава Дивизы, которого приняли в интернете за организатора массового убийства в политехническом колледже, написала заявление в полицию в связи с угрозами в свой адрес. Об этом он и его мать Наталья Дивиза рассказали в интервью изданию KerchNET.

17 октября, вскоре после стрельбы в керченском колледже, в соцсетях и СМИ стали распространяться фотографии предполагаемого виновника трагедии. Они были взяты из аккаунта Дивизы во ВКонтакте, который он вел под псевдонимом Владислав Рейх. В итоге, рассказал Дивиза, его фотографии показали даже по телевизору.

После этого подростку, его матери и девушке стали поступать многочисленные угрозы и оскорбления в соцсетях. Дивиза заявил, что никогда не учился в колледже, где произошло массовое убийство.

В результате стрельбы, которую устроил в политехническом колледже Керчи 18-летний Владислав Росляков, погибли 20 человек. Еще 44 человека получили ранения. Организатор нападения покончил с собой.