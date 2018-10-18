Мамаеву и Кокорину предъявили обвинения в побоях и хулиганстве

Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве. Об этом сообщил глава пресс-службы управления МВД по Москве Юрий Титов. По его словам, такие же обвинения предъявили еще двум фигурантам дела, в том числе Кириллу Кокорину, брату футболиста.

Александр Кокорин из «Зенита» и Павел Мамаев из «Краснодара» находятся под арестом по делу о двух драках в Москве. В одной из них пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак, в другой — Виталий Соловчук, водитель телеведущей Ольги Ушаковой.