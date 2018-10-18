Ракета-носитель «Союз-ФГ» могла потерпеть из-за механической неполадки, которую допустили при сборке на космодроме Байконур. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

Эксперты, участвующие в расследовании, считают, что ошибка произошла при стыковке боковых блоков ко второй ступени ракеты с помощью подъемного крана. «Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках», — сказал источник.

Роскосмос представит доклад о причинах аварии «Союза» к концу недели.

В ходе расследования в Роскосмосе официально говорили, что авария «Союза» могла произойти из-за столкновения одного из боковых элементов первой ступени ракеты. Неофициально сообщалось, что комиссия по расследованию допускает версию саботажа.