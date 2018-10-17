Житель Москвы задержан по подозрению в убийстве трех родственников

22-летний житель Москвы подозревается в убийстве своих родителей и бабушки, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

Тела трех человек со следами насильственной смерти были обнаружены в квартире жилого дома на улице Летчика Бабушкина на северо-востоке Москвы. Мужчина 1996 года рождения, задержанный на месте преступления, заявил, что убил родственников во время ссоры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

СМИ, в том числе РЕН ТВ, а также телеграм-каналы сообщают, что подозреваемый в убийстве сам вызвал полицию, а свой поступок объяснил тем, что ему «все надоело». Также, по неофициальным данным, он заявил полиции, что готовился к убийству несколько дней. Подозреваемый, как сообщается, не состоял на учете в психоневрологическом диспансере и ранее не привлекал к себе внимание правоохранительных органов.