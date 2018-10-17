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Возбуждено уголовное дело о фальсификации выборов в Красноярске

Интерфакс
06:36, 17 октября 2018
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о фальсификации итогов голосования на выборах в городской совет депутатов Красноярска, сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, одна из избирательниц, придя на выборы 9 сентября, обнаружила свою фамилию в списке проголосовавших досрочно. Следователи опросили еще около 50 человек из этого списка: десять из них заявили, что не голосовали досрочно.

«В рамках расследования будут допрошены члены избирательной комиссии, назначена почерковедческая экспертиза», — заявили в СК. Максимальное наказание по статье 142.1 УК РФ составляет до четырех лет лишения свободы.

Выборы-2018

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