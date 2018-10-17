Власти Ингушетии не согласовали продление митинга в Магасе. Но разрешили провести его через две недели
Правительство Ингушетии согласовало митинг в Магасе против соглашения о границе с Чечней с 31 октября по 2 ноября, сообщается на сайте правительства.
Срок последнего согласования истекает 17 октября; заявка о продлении митинга осталась без ответа, пишет «Кавказский узел». В МВД Ингушетии в среду заявили, что не собираются разгонять «участников санкционированного митинга».
Участники митинга в Магасе требуют отменить заключение соглашения между Ингушетией и Чечней об установлении границы. Договор закрепляет за чеченской стороной участок Сунженского района, который в Ингушетии считают своим. Власти Ингушетии утверждают, что не отдавали ингушских земель Чечне.