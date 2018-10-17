В Москве задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Александра Головача, сообщил основатель ФБК, оппозиционер Алексей Навальный.

По его словам, «ему вменяют организацию митинга» (какого именно, пока не уточняется).

Накануне Головач и еще один юрист ФБК Вячеслав Гимади были задержаны сотрудниками ФСО на Рублевке, где, по выражению Навального, «вели обычную работу по анализу собственников элитных дворцов на основании открытого реестра». Позже их отпустили, изъяв у Гимади планшет.