Уволен главврач психоневрологической больницы в Магнитогорске, где сотрудники издевались над пациентом

Также в региональном министерстве сообщили , что пациент, показанный на видео, был выписан из больницы в июле. В сентябре он умер. Пациент, подчеркнули представители Минздрава, имел хронические заболевания, «связанные не только с психоневрологическим профилем».

«Принято решение об отстранении главного врача больницы от занимаемой должности. Подписан приказ о его увольнении», — сообщила пресс-служба областного Минздрава.

Главный врач челябинской областной психоневрологической больницы № 5 Александр Беликов уволен после публикации видео, на котором сотрудники этого медицинского учреждения издеваются над пациентом.

Видеозапись, на которой санитары челябинской психоневрологической больницы № 5 бросают в пациента тапки, смеются над ним, а один из них пинает пожилого человека, была опубликована 16 октября. Александр Беликов, занимавший в тот момент пост главврача больницы, подтвердил, что запись была сделана в его медучреждении в июне. Беликов назвал произошедшее «ужасным» и заявил, что готов уволиться.

Управление СК по Челябинской области объявило о начале доследственной проверки. Разобраться в произошедшем также пообещал и региональный Минздрав.