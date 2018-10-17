Первый канал отменил «Вечернего Урганта» и «Давай поженимся» из-за массового убийства в Керчи

Первый канал снял с эфира 17 октября развлекательные программы «Вечерний Ургант» и «Давай поженимся» из-за массового убийства в Керчи. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

17 октября 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу в политехническом колледже в Керчи, после чего покончил с собой. Погибли 18 человек, более 40 получили ранения. Большинство из них — подростки.

Сперва СК квалифицировал случившееся как теракт, но позже изменил статью, по которой возбудили уголовное дело, на «убийство».