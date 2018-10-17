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Боксер Сауль Альварес подписал крупнейший контракт в истории спорта. Соглашение принесет ему 365 миллионов долларов

The Guardian
19:50, 17 октября 2018
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Мексиканский боксер Сауль Альварес подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN, по которому спортсмен гарантированно заработает 365 миллионов долларов.

Контракт предусматривает проведение 11 боев в течение пяти ближайших лет.

Предыдущим самым крупным контрактом в истории спорта было соглашение между бейсболистом Джанкарло Стэнтоном и клубом МЛБ «Майами Марлинз». В 2014 году Стэнтон продлил контракт с «Майами» на 13 лет за 325 миллионов долларов.

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