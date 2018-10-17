Боксер Сауль Альварес подписал крупнейший контракт в истории спорта. Соглашение принесет ему 365 миллионов долларов
Мексиканский боксер Сауль Альварес подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN, по которому спортсмен гарантированно заработает 365 миллионов долларов.
Контракт предусматривает проведение 11 боев в течение пяти ближайших лет.
Предыдущим самым крупным контрактом в истории спорта было соглашение между бейсболистом Джанкарло Стэнтоном и клубом МЛБ «Майами Марлинз». В 2014 году Стэнтон продлил контракт с «Майами» на 13 лет за 325 миллионов долларов.