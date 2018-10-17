Боксер Сауль Альварес подписал крупнейший контракт в истории спорта. Соглашение принесет ему 365 миллионов долларов

Предыдущим самым крупным контрактом в истории спорта было соглашение между бейсболистом Джанкарло Стэнтоном и клубом «Майами Марлинз». В 2014 году Стэнтон продлил контракт с «Майами» на 13 лет за 325 миллионов долларов.