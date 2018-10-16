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В Приморье отказались выдвигать бывшего главу МЧС в сенаторы

РБК
12:29, 16 октября 2018
Требует подтверждения

Бывший глава МЧС Владимир Пучков не будет делегирован в Совет Федерации от Приморского края, как ранее это планировали власти региона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ряд федеральных и региональных источников.

По словам собеседников агентства, стать сенатором предложат выходцу из Приморья. «Местный сенатор способен намного лучше понять нужды региона», — пояснил один из источников РБК.

В качестве одного из кандидатов рассматривается действующая сенатор Светлана Горячева, занимающая этот пост с 2014 года.

Владимир Пучков возглавлял МЧС с 2012 года и был отправлен в отставку после смены правительства РФ в мае 2018 года.
В июне временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявлял, что предложит кандидатуру Пучкова на пост сенатора.
Тарасенко ушел в отставку после отмены результатов губернаторских выборов. На должность врио главы Приморья был назначен Олег Кожемяко. Он намеревается принять участие в следующих выборах, которые назначены на 16 декабря. Его противником станет кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.​

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