В Приморье отказались выдвигать бывшего главу МЧС в сенаторы

Бывший глава МЧС Владимир Пучков не будет делегирован в Совет Федерации от Приморского края, как ранее это планировали власти региона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ряд федеральных и региональных источников.

По словам собеседников агентства, стать сенатором предложат выходцу из Приморья. «Местный сенатор способен намного лучше понять нужды региона», — пояснил один из источников РБК.

В качестве одного из кандидатов рассматривается действующая сенатор Светлана Горячева, занимающая этот пост с 2014 года.