В Перми завели дело о вандализме за испорченный арт-объект «Счастье не за горами». В нем слово «счастье» заменили на «смерть»
Полиция Перми возбудила дело по статье 214 УК РФ (вандализм) после того, как в местном арт-объекте «Счастье не за горами» слово «счастье» заменили на «смерть». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Полицейские установили личность человека, который испортил арт-объект, однако его имя официально не раскрывается. Ущерб от его действий оценили в 45 тысяч рублей.
Сегодня известный арт-объект «Счастье не за горами» немного преобразился... pic.twitter.com/jM84k4iGkw— Yakovenko (@TheOneorneOne) October 11, 2018
В ночь на 11 октября на набережной в Перми испортили арт-объект «Счастье не за горами», считавшийся одним из символов города. Первоначально пермские чиновники демонтировали слово «смерть», а спустя несколько дней полностью убрали арт-объект с набережной. В городском центре охраны памятников Перми говорили, что полностью восстановят надпись.