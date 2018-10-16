В Перми завели дело о вандализме за испорченный арт-объект «Счастье не за горами». В нем слово «счастье» заменили на «смерть»

Полиция Перми возбудила дело по статье 214 УК РФ (вандализм) после того, как в местном арт-объекте «Счастье не за горами» слово «счастье» заменили на «смерть». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские установили личность человека, который испортил арт-объект, однако его имя официально не раскрывается. Ущерб от его действий оценили в 45 тысяч рублей.