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В Перми завели дело о вандализме за испорченный арт-объект «Счастье не за горами». В нем слово «счастье» заменили на «смерть»

ГУ МВД по Пермскому краю
13:17, 16 октября 2018
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Полиция Перми возбудила дело по статье 214 УК РФ (вандализм) после того, как в местном арт-объекте «Счастье не за горами» слово «счастье» заменили на «смерть». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские установили личность человека, который испортил арт-объект, однако его имя официально не раскрывается. Ущерб от его действий оценили в 45 тысяч рублей.

В ночь на 11 октября на набережной в Перми испортили арт-объект «Счастье не за горами», считавшийся одним из символов города. Первоначально пермские чиновники демонтировали слово «смерть», а спустя несколько дней полностью убрали арт-объект с набережной. В городском центре охраны памятников Перми говорили, что полностью восстановят надпись.
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