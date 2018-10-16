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«Русская служба Би-би-си»: россияне пожертвовали на Афон 200 миллионов долларов с 2005 года

Русская служба "Би-би-си"
19:57, 16 октября 2018
Надежный источник

С 2005 года россияне пожертвовали монастырям на горе Афон в общей сложности 200 миллионов долларов. Это «Русской службе Би-би-си» рассказал источник, близкий к руководству патриархии, и подтвердили «православный предприниматель» и собеседник в Госдуме.

Среди самых известных благотворителей Афона — основной владелец «Фосагро» Андрей Гурьев, предприниматель Аркадий Ротенберг, экс-глава РЖД Владимир Якунин, девелопер и создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, российско-греческий бизнесмен Иван Саввиди. 

Русская служба "Би-би-си"
На территории горы Афон находятся около 20 монастырей, которые подчиняются Константинопольскому патриархату. Это очень популярное место для паломничества среди представителей российского истеблишмента. Афон дважды посещал президент Владимир Путин.
После разрыва евхаристического общения в РПЦ заявили, что российские верующие более не смогут молиться на Афоне. Позже эти высказывания были смягчены: последователям РПЦ будет нельзя лишь причащаться и участвовать в других таинствах.

РПЦ против Константинополя

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