«Русская служба Би-би-си»: россияне пожертвовали на Афон 200 миллионов долларов с 2005 года

С 2005 года россияне пожертвовали монастырям на горе Афон в общей сложности 200 миллионов долларов. Это «Русской службе Би-би-си» рассказал источник, близкий к руководству патриархии, и подтвердили «православный предприниматель» и собеседник в Госдуме.