Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

Полиция Турции нашла «неоспоримые доказательства» убийства журналиста в саудовском консульстве

Associated Press
14:10, 16 октября 2018
Требует подтверждения

Полиция Турции нашла «неоспоримые доказательства» того, что журналист Джамаль Хашогджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает AP со ссылкой на турецкого чиновника.

Доказательства были найдены во время обыска, который продолжался несколько часов. О каких именно доказательствах идет речь, источник не уточнил.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, в свою очередь, заявил, что в ходе обыска следователи обнаружили в некоторых местах в посольстве свежую краску.

Президент США Дональд Трамп обещал «серьезное наказание» для Саудовской Аравии, если подтвердится ее причастность к убийству журналиста.
Источники CNN 15 октября сообщили, что Эр-Рияд готовится признать ответственность за гибель журналиста. В качестве одного из вариантов рассматривается заявление о том, что агенты спецслужб самовольно провели операцию, не санкционированную властями.

Исчезновение Джамаля Хашогджи

новости

Мединский назвал рэп русским искусством, а Маяковского — первым рэпером. Цитата

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как общаться с клиентами? Объясняем вместе с «Билайн Бизнес»

2 минуты