Полиция Турции нашла «неоспоримые доказательства» убийства журналиста в саудовском консульстве

Полиция Турции нашла «неоспоримые доказательства» того, что журналист был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает AP со ссылкой на турецкого чиновника.

Доказательства были найдены во время обыска, который продолжался несколько часов. О каких именно доказательствах идет речь, источник не уточнил.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, в свою очередь, заявил, что в ходе обыска следователи обнаружили в некоторых местах в посольстве свежую краску.