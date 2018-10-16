Полиция Турции нашла «неоспоримые доказательства» убийства журналиста в саудовском консульстве
Полиция Турции нашла «неоспоримые доказательства» того, что журналист Джамаль Хашогджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает AP со ссылкой на турецкого чиновника.
Доказательства были найдены во время обыска, который продолжался несколько часов. О каких именно доказательствах идет речь, источник не уточнил.
Президент Турции Реджеп Эрдоган, в свою очередь, заявил, что в ходе обыска следователи обнаружили в некоторых местах в посольстве свежую краску.
Президент США Дональд Трамп обещал «серьезное наказание» для Саудовской Аравии, если подтвердится ее причастность к убийству журналиста.
Источники CNN 15 октября сообщили, что Эр-Рияд готовится признать ответственность за гибель журналиста. В качестве одного из вариантов рассматривается заявление о том, что агенты спецслужб самовольно провели операцию, не санкционированную властями.