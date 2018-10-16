Оргкомитет ЧМ-2018 отчитался о рекордном влиянии турнира на ВВП России
Оргкомитет чемпионата мира по футболу, который прошел летом 2018 года в России, отчитался об эффекте, который турнир оказал на экономику страны.
В докладе оргкомитета ЧМ-2018 в частности говорится, что суммарное влияние турнира на ВВП страны за последние пять лет составило 952 миллиарда рублей. При этом затраты на проведение ЧМ-2018, по оценке оргкомитета, составили 688 миллиардов рублей.
«В относительном выражении эффект от ЧМ-2018 составил около 1,1% величины годового ВВП России», — сообщил оргкомитет. По этому показателю, говорится в докладе, ЧМ-2018 уступает только чемпионату мира по футболу в ЮАР, ВВП которой в абсолютном выражении существенно меньше, чем у других стран, принимавших турнир.
ЧМ-2018 по футболу проходил в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Банк России ранее зафиксировал рост инфляции из-за ЧМ, указывая, что после турнира цены на услуги гостиничного бизнеса, транспорта и внутреннего туризма скорректируются.