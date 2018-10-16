Опубликовано видео издевательств над пациентом психоневрологической больницы в Магнитогорске. Главврач заявил, что готов уволиться

Сайт 74.ру 16 октября опубликовал видео издевательств над пожилым пациентом челябинской областной психоневрологической больницы № 5, расположенной в Магнитогорске.

На видео, снятом, как утверждается, одним из санитаров, сотрудники больницы кидают в пациента тапки, смеются над ним, а затем один из них его пинает.

Главврач больницы Александр Беликов заявил, что видео было снято в июне во время ночной смены. «Это действительно наша больница… Это ужасно. После этого я готов сам уволиться», — цитирует его РИА Новости.

Следственный комитет и областной Минздрав заявили о начале проверки.