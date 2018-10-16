Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

Опубликовано видео издевательств над пациентом психоневрологической больницы в Магнитогорске. Главврач заявил, что готов уволиться

74.ру
11:21, 16 октября 2018
Надежный источник

Сайт 74.ру 16 октября опубликовал видео издевательств над пожилым пациентом челябинской областной психоневрологической больницы № 5, расположенной в Магнитогорске.

На видео, снятом, как утверждается, одним из санитаров, сотрудники больницы кидают в пациента тапки, смеются над ним, а затем один из них его пинает.

Главврач больницы Александр Беликов заявил, что видео было снято в июне во время ночной смены. «Это действительно наша больница… Это ужасно. После этого я готов сам уволиться», — цитирует его РИА Новости.

Следственный комитет и областной Минздрав заявили о начале проверки.

Санитар издевается над психбольным
newsHShD

Психоневрологические интернаты в России

новости

Мединский назвал рэп русским искусством, а Маяковского — первым рэпером. Цитата

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как общаться с клиентами? Объясняем вместе с «Билайн Бизнес»

2 минуты