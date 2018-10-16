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На Кипре арестовали акции «Рив Гош» и «Дикой орхидеи» по делу сооснователя «Юлмарта»

Коммерсант
06:07, 16 октября 2018
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Окружной суд Никосии на Кипре наложил обеспечительные меры на акции, которые принадлежат Инне Мейер, супруге делового партнера одного из основателей «Юлмарта» Дмитрия Костыгина. Об этом сообщает «Коммерсант».

Суд арестовал акции двух кипрских компаний, которые владеют крупными долями в сети по торговле бельем «Дикая орхидея» и группе «Рив Гош», продающей косметику и парфюмерию. Таким образом, суд удовлетворил иск ВТБ, который требует, чтобы Костыгин вернул банку кредит в 650 миллионов рублей.

Дмитрий Костыгин и его деловой партнер Август Мейер передали активы Инне Мейер в апреле. В своем иске представители ВТБ заявили, что эти «притворные» сделки были направлены на то, чтобы «скрыть активы» Костыгина от кредиторов.

В пресс-службе ВТБ подтвердили «арест по иску о заговоре с целью обмана кредиторов» акций Инны Мейер. Представитель Костыгина сообщил, что не знает об иске ВТБ и аресте активов на Кипре. Инна Мейер случившееся не комментировала.

Дмитрия Костыгина обвиняют в особо крупном мошенничестве по делу о хищении кредита Сбербанка в один миллиард рублей. С октября 2017 года он находится под домашним арестом.
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