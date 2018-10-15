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В «Альфа-банке» произошел технический сбой. Клиентам были недоступны онлайн-сервисы

Интерфакс
14:12, 15 октября 2018
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Обновление: Читатели «Медузы» сообщили, что работа сервисов «Альфа-банка» восстановлена. В пресс-службе банка «Интерфаксу» подтвердили, что «после непродолжительных восстановительных работ» обслуживание клиентов было возобновлено.

В «Альфа-банке» произошел технический сбой, который коснулся работы мобильного банка, онлайн-банка и колл-центра. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе банка подтвердили инцидент, заявив, что он связан «с аварией на сетевых каналах арендованной оптики». 

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