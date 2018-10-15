В «Альфа-банке» произошел технический сбой. Клиентам были недоступны онлайн-сервисы
Обновление: Читатели «Медузы» сообщили, что работа сервисов «Альфа-банка» восстановлена. В пресс-службе банка «Интерфаксу» подтвердили, что «после непродолжительных восстановительных работ» обслуживание клиентов было возобновлено.
В «Альфа-банке» произошел технический сбой, который коснулся работы мобильного банка, онлайн-банка и колл-центра. Об этом сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе банка подтвердили инцидент, заявив, что он связан «с аварией на сетевых каналах арендованной оптики».