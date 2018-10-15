Минтруд предложил тратить на переобучение людей предпенсионного возраста три месяца и 33 тысячи рублей

Переобучать людей планируется за три месяца с отрывом от производства, пишет РБК со ссылкой на проект соответствующей программы, подготовленный министерством труда.

Среднюю стоимость такого курса повышения квалификации Минтруд оценил в 33 тысячи рублей. Средства на обучение планируется выделять из бюджета, а проходящим курс повышения квалификации выплачивать зарплату в размере установленного в регионе .

В проекте Минтруда указывается, что переобучение людей пенсионного возраста направлено на то, чтобы «обогатить» уже имеющиеся у них профессиональные навыки и найти им практическое применение. Обучение таких людей принципиально новым навыкам, цитирует документ РБК, «не всегда целесообразно и удобно для них самих».

Пройти переобучение смогут как работающие люди предпенсионного возраста, так и безработные. Будет ли выплачиваться работающим стипендия во время обучения, пока не уточняется

На программу переобучения в 2018–2024 годы планируется потратить 31,6 миллиарда рублей, в том числе 30 миллиардов рублей из федерального бюджета.