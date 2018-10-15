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Минтруд предложил тратить на переобучение людей предпенсионного возраста три месяца и 33 тысячи рублей

РБК
16:05, 15 октября 2018
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Переобучать людей предпенсионного возраста планируется за три месяца с отрывом от производства, пишет РБК со ссылкой на проект соответствующей программы, подготовленный министерством труда.

Среднюю стоимость такого курса повышения квалификации Минтруд оценил в 33 тысячи рублей. Средства на обучение планируется выделять из бюджета, а проходящим курс повышения квалификации выплачивать зарплату в размере установленного в регионе МРОТ.

В проекте Минтруда указывается, что переобучение людей пенсионного возраста направлено на то, чтобы «обогатить» уже имеющиеся у них профессиональные навыки и найти им практическое применение. Обучение таких людей принципиально новым навыкам, цитирует документ РБК, «не всегда целесообразно и удобно для них самих».

Пройти переобучение смогут как работающие люди предпенсионного возраста, так и безработные. Будет ли выплачиваться работающим стипендия во время обучения, пока не уточняется

На программу переобучения в 2018–2024 годы планируется потратить 31,6 миллиарда рублей, в том числе 30 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Проект пенсионной реформы, который большинство жителей России не одобряют, был смягчен ко второму чтению. Тогда, в частности, предложили ввести понятие людей предпенсионного возраста и уголовную ответственность за их увольнение. Также людям предпенсионного возраста предлагается предоставлять федеральные и региональные льготы, которыми пользуются пенсионеры. Реформа была в начале октября утверждена президентом России.

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