Le Figaro: во Франции задержаны 23 чеченца по подозрению в рэкете

Полиция Франции задержала в департаменте Сен-Сен-Дени 23 уроженцев Чечни, которых подозревают в рэкете, сообщает газета Le Figaro.

По версии полиции, чеченцы брали плату в 200 евро с водителей автобусов и грузовиков из Восточной Европы за право проехать в Париж. В полиции считают, что ежемесячно группировка могла зарабатывать по 200 тысяч евро.

В посольстве России в Париже сообщили РИА Новости, что проверяют информацию о задержании чеченцев.