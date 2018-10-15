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Le Figaro: во Франции задержаны 23 чеченца по подозрению в рэкете

Le Figaro
07:48, 15 октября 2018
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Полиция Франции задержала в департаменте Сен-Сен-Дени 23 уроженцев Чечни, которых подозревают в рэкете, сообщает газета Le Figaro.

По версии полиции, чеченцы брали плату в 200 евро с водителей автобусов и грузовиков из Восточной Европы за право проехать в Париж. В полиции считают, что ежемесячно группировка могла зарабатывать по 200 тысяч евро.

В посольстве России в Париже сообщили РИА Новости, что проверяют информацию о задержании чеченцев.

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