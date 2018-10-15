«Коммерсант»: атомный ледокол «Лидер» построят за 99 миллиардов рублей

Предельная стоимость первого атомного ледокола « » без НДС и дополнительных расходов составит 98,6 миллиарда рублей, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на документы правительства.

С учетом всех расходов стоимость ледокола «Лидер» составит 115 миллиардов рублей, рассказали источники издания.

Строительство ледокола будут финансировать за счет средств бюджета, однако деньги выделят в 2020 году. Чтобы ускорить закладку судна, компания «Роснефть» даст судоверфи «Звезда» аванс в 3,5 миллиарда рублей на разработку рабочей конструкторской документации.

Всего в России планируют построить три ледокола «Лидер». Контракт на первое судно подпишут в 2019 году, его построят к 2027 году. Закладка двух других судов намечена на 2023 год.

В «Роснефти», Минэкономики и Минфине пока не комментировали эту информацию.