Избирком Хакасии отозвал иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ

Продолжение Во втором туре выборов главы Хакасии примет участие один кандидат

Избирательная комиссия Хакасии на заседании в понедельник приняла решение об отзыве иска о снятии с выборов кандидата на пост главы региона от КПРФ Валентина Коновалова.

Запланированное на 15 октября заседание Верховного суда республики по соответствующему иску не состоится, сообщили «Интерфаксу» в избиркоме.