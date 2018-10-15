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Избирком Хакасии отозвал иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ

Интерфакс
05:00, 15 октября 2018
Надежный источник

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Избирательная комиссия Хакасии на заседании в понедельник приняла решение об отзыве иска о снятии с выборов кандидата на пост главы региона от КПРФ Валентина Коновалова.

Запланированное на 15 октября заседание Верховного суда республики по соответствующему иску не состоится, сообщили «Интерфаксу» в избиркоме.

Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил в первом туре выборов в Хакасии 9 сентября. Второй тур голосования дважды откладывался из-за снятия кандидатур его соперников, в том числе действовавшего главы Виктора Зимина («Единая Россия»).
Согласно последнему решению избиркома, голосование пройдет 21 октября, вторым кандидатом будет выдвиженец от Партии роста Александр Мяхар.
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