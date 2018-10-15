Бывшая жена футболиста Тарасова обвинила его в неуплате алиментов на 15 миллионов рублей

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов с ноября 2011 года уклоняется от уплаты алиментов своей бывшей супруге Оксане. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Жорин.

Тарасов перечислял алименты не в полном объеме, из-за чего возник долг в 15 миллионов рублей, утверждает адвокат. Сам футболист после получения претензий обратился в суд с иском, в котором попросил уменьшить размер алиментов в четыре раза.

Адвокат сообщил, что обратится в службу судебных приставов, чтобы взыскать долг с футболиста. Жорин отметил, что, если Тарасов продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то адвокат будет добиваться, чтобы спортсмена лишили родительских прав, а в его отношении завели дело по статье .

Дмитрий Тарасов пока не комментировал заявление адвоката своей бывшей супруги.