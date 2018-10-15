Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

Азербайджан внес в «черный список» Людмилу Улицкую, Нюту Федермессер и Светлану Журову за посещение Нагорного Карабаха

ТАСС
15:27, 15 октября 2018
Надежный источник

МИД Азербайджана внес в список «нежелательных лиц» писательницу Людмилу Улицкую, директора Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюту Федермессер и депутата Госдумы Светлану Журову.

В «черный список», заявили ТАСС в пресс-службе внешнеполитического ведомства, они попали «за грубое нарушение законодательства республики — незаконное посещение оккупированных территорий Азербайджан».

Улицкая, Федермессер и Журова посетили Нагорный Карабах ранее в октябре в рамках акции «Женщины во имя мира», инициатором которой была супруга премьер-министра Армении Анна Акопян.
В «черный список» МИД Азербайджана попали и другие участники акции «Женщины во имя мира», в том числе журналистки Катерина Гордеева и Кира Альтман.
новости

Сильнейшее с конца XIX века наводнение на юго-западе Франции. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как общаться с клиентами? Объясняем вместе с «Билайн Бизнес»

2 минуты