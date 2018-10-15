Адвокат: Александр Кокорин пытался остановить драку

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, арестованный по делу о двух драках в Москве, пытался остановить дерущихся, заявил Первому каналу адвокат футболиста Олег Попов.

«Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался со своей стороны разнять конфликтующие стороны и пытался остановить вот этот весь процесс», — рассказал Попов.

Из слов адвоката непонятно, о какой драке идет речь: на парковке с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком или в кафе, где пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.