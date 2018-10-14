В Сергиевом Посаде сгорел автомобиль депутата, выступающего против мусорного полигона

Местное издание «Альтернативная газета Андрея Трофимова» сообщает, что машину подожгли, отмечая, что Мардасов выступал против размещения мусорного полигона на территории района.

В Сергиевом Посаде в ночь на 14 октября сгорел автомобиль депутата городского совета Андрея Мардасова.

С начала 2018 года в разных районах Подмосковья проходят акции протеста против нелегальных свалок, строительства мусоросжигательных заводов и мусорных полигонов.

Особое внимание к ситуации было привлечено после выбросов свалочного газа на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе, из-за которых местные жители стали жаловаться на плохое самочувствие.

На территории Сергиево-Посадского района Подмосковья планируется построить крупный полигон «Сахарово».