В Сергиевом Посаде сгорел автомобиль депутата, выступающего против мусорного полигона
В Сергиевом Посаде в ночь на 14 октября сгорел автомобиль депутата городского совета Андрея Мардасова.
Местное издание «Альтернативная газета Андрея Трофимова» сообщает, что машину подожгли, отмечая, что Мардасов выступал против размещения мусорного полигона на территории района.
Мардасов, пытаясь потушить автомобиль, «надышался дымом», ему потребовалась помощь врачей.
С начала 2018 года в разных районах Подмосковья проходят акции протеста против нелегальных свалок, строительства мусоросжигательных заводов и мусорных полигонов.
Особое внимание к ситуации было привлечено после выбросов свалочного газа на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе, из-за которых местные жители стали жаловаться на плохое самочувствие.
На территории Сергиево-Посадского района Подмосковья планируется построить крупный полигон «Сахарово».