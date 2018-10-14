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Охранников депутата Адама Делимханова, обвиняемых в вымогательстве, отпустили из СИЗО

Новая газета
09:48, 14 октября 2018
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Сотрудники МВД Чечни Саид Ахмаев и Лечи Болатбаев, обвиняемые в вымогательстве, освобождены из СИЗО, где провели более двух лет, пишет «Новая газета».

В начале октября прокуратура не стала подавать очередное ходатайство о продлении им ареста, и фигурантов отпустили на свободу под обязательство явки в суд. На заседание 10 октября, по данным издания, они оба пришли.

Ахмаев и Болатбаев — фигуранты дела о вымогательстве 100 миллионов рублей у московского бизнесмена Константина Жукова. По состоянию на август 2016 года, когда они были задержаны, Ахмаев и Болатбаев были охранниками депутата Госдумы из Чечни Адама Делимханова.

«Новая газета» напоминает, что в августе 2016 года, когда суд избирал фигурантам дела о вымогательстве меру пресечения, глава Чечни Рамзан Кадыров обращался к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой не заключать Ахмаева и Болотбаева под стражу и «оказать содействие в их освобождении».

Вместе с Ахмаевым и Болатбаевым по делу о вымогательстве проходят уроженцы Ингушетии — братья Мовлади и Ахмед Булгучев, а также московский бизнесмен Евгений Катков. По версии следствия, у Каткова возник финансовый конфликт с его бывшим деловым партнером Константином Жуковым, к решению которого он привлек других фигурантов дела. Подсудимые свою вину не признают.
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