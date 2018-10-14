Охранников депутата Адама Делимханова, обвиняемых в вымогательстве, отпустили из СИЗО

Сотрудники МВД Чечни Саид Ахмаев и Лечи Болатбаев, обвиняемые в вымогательстве, освобождены из СИЗО, где провели более двух лет, пишет «Новая газета».

В начале октября прокуратура не стала подавать очередное ходатайство о продлении им ареста, и фигурантов отпустили на свободу под обязательство явки в суд. На заседание 10 октября, по данным издания, они оба пришли.

Ахмаев и Болатбаев — фигуранты дела о вымогательстве 100 миллионов рублей у московского бизнесмена Константина Жукова. По состоянию на август 2016 года, когда они были задержаны, Ахмаев и Болатбаев были охранниками депутата Госдумы из Чечни Адама Делимханова.

«Новая газета» напоминает, что в августе 2016 года, когда суд избирал фигурантам дела о вымогательстве меру пресечения, глава Чечни Рамзан Кадыров обращался к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой не заключать Ахмаева и Болотбаева под стражу и «оказать содействие в их освобождении».