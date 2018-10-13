В Москве ночью подожгли деревянную церковь и воскресную школу

В Москве в ночь на 13 октября подожгли временный деревянный храм в честь иконы Божией матери «Умягчение злых сердец» и воскресную школу, расположенные на улице Камова в районе Косино-Ухтомский. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

По словам настоятеля храма иерея Феодора Яновского, камеры видеонаблюдения засняли мужчину, который в 3:50 утра облил стены строений из бутылки и поджег.

«Благодаря тому, что сторож вовремя вызвал пожарный расчет, основное здание храма не пострадало. Полностью выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви», — сказано в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, передает «Интерфакс».