Трое израильских подростков отсудили 15 тысяч долларов за отмену концерта певицы Лорд

Суд в Иерусалиме удовлетворил иск трех девушек, которые требовали компенсации от двух активисток из Новой Зеландии, причастных к отмене концерта певицы Лорд в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.

По решению суда активистки Джастин Сакс и Надия абу-Шанаб должны выплатить девушкам 45 тысяч шекелей компенсации и еще 11 тысяч шекелей судебных издержек — или в общей сложности 15,4 тысячи долларов.

17-летние девушки купили билеты на концерт Лорд, который был запланирован на июнь, отмечает газета «Едиот Ахронот». Однако после того, как активисты из Новой Зеландии призвали певицу бойкотировать выступление в Израиле, она отменила концерт. Подросткам вернули деньги за купленные билеты, но они потребовали компенсацию за ущемление своих прав и эмоциональный стресс.

В правозащитной организации Shurat Hadin, представлявшей интересы подростков, сообщили, что решение суда стало первым эффективным использованием закона от 2011 года, который позволяет подавать гражданские иски к любому, кто поддерживает бойкот Израиля. В организации добавили, что добьются выплаты компенсаций, поскольку между Израилем и Новой Зеландией действует соглашение об исполнении судебных решений.

Новозеландские активистки отказались исполнять решение суда, заявив, что Израиль не имеет права контролировать их политические взгляды.