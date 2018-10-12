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Трое израильских подростков отсудили 15 тысяч долларов за отмену концерта певицы Лорд

The Jerusalem Post
08:05, 12 октября 2018
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Суд в Иерусалиме удовлетворил иск трех девушек, которые требовали компенсации от двух активисток из Новой Зеландии, причастных к отмене концерта певицы Лорд в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.

По решению суда активистки Джастин Сакс и Надия абу-Шанаб должны выплатить девушкам 45 тысяч шекелей компенсации и еще 11 тысяч шекелей судебных издержек — или в общей сложности 15,4 тысячи долларов.

17-летние девушки купили билеты на концерт Лорд, который был запланирован на июнь, отмечает газета «Едиот Ахронот». Однако после того, как активисты из Новой Зеландии призвали певицу бойкотировать выступление в Израиле, она отменила концерт. Подросткам вернули деньги за купленные билеты, но они потребовали компенсацию за ущемление своих прав и эмоциональный стресс.

В правозащитной организации Shurat Hadin, представлявшей интересы подростков, сообщили, что решение суда стало первым эффективным использованием закона от 2011 года, который позволяет подавать гражданские иски к любому, кто поддерживает бойкот Израиля. В организации добавили, что добьются выплаты компенсаций, поскольку между Израилем и Новой Зеландией действует соглашение об исполнении судебных решений.

Новозеландские активистки отказались исполнять решение суда, заявив, что Израиль не имеет права контролировать их политические взгляды.

Многих артистов, планирующих выступить в Израиле, призывают бойкотировать выступления в этой стране. В 2017 году с таким призывом, в частности, обращались к британской группе Radiohead, однако музыканты выступили в Тель-Авиве. Такие же призывы звучат в связи с проведением «Евровидения-2019» в Израиле.
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