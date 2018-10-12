Организатора несостоявшегося фестиваля на Багамах осудили на шесть лет тюрьмы. Он продавал за тысячи долларов билеты на «остров Пабло Эскобара»

Суд в Нью-Йорке приговорил к шести годам тюрьмы 26-летнего Билли Макфарленда, признав его виновным в мошенничестве, сообщает The New York Times.

Макфарленд в апреле 2017 года собирался провести на Багамах фестиваль Fyre Festival в вымышленном месте, заявленном как бывший остров наркобарона Пабло Эскобара (Эскобар никогда там не жил). Там должны были выступить такие группы, как Blink-182 и Major Lazer. Билеты на Fyre Festival стоили от полутора тысяч до 400 тысяч долларов. Фестиваль не состоялся, а те, кто приехал, с трудом смогли покинуть остров.

Суд посчитал, что Макфарленд обманул инвесторов, которые вкладывались в его компанию и в проведение фестиваля, на 24 миллиона долларов.

Еще два пункта обвинений связаны с продажей фальшивых билетов на крупные мероприятия, например, фестиваль Burning Man и . Макфарленд занимался этим в 2017-2018 годах, выйдя под залог по делу о Fyre Festival. В этом случае ущерб 30 потерпевших оценили в 150 тысяч долларов.

По решению суда Макфарленд должен вернуть 26,2 миллиона долларов, отмечает The Washington Post.