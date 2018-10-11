Суд в Нью-Йорке снял с продюсера Харви Вайнштейна часть обвинений
Суд в Нью-Йорке частично снял обвинения в сексуальном насилии с голливудского продюсера Харви Вайнштейна, сообщает Associated Press.
По данным агенства, суд отклонил обвинения актрисы Люсии Эванс, заявившей, что в 2004 году во время деловой встречи Вайнштейн принудил ее к оральному сексу.
Обвинения со стороны еще двух женщин — в изнасиловании в 2013 году и принуждении к оральному сексу в 2006 году — остаются в силе. Адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман заявил, что будет добиваться их снятия, пишет Reuters.
С осени 2017 года 87 женщин, среди которых были известные актрисы и модели, публично рассказали о домогательствах и сексуальном насилии со стороны Харви Вайнштейна. По трем из этих случаев продюсеру предъявили обвинения в уголовных преступлениях. Также в отношении Вайнштейна подан ряд гражданских исков.