Суд в Нью-Йорке снял с продюсера Харви Вайнштейна часть обвинений

Суд в Нью-Йорке частично снял обвинения в сексуальном насилии с голливудского продюсера Харви Вайнштейна, сообщает Associated Press.

По данным агенства, суд отклонил обвинения актрисы Люсии Эванс, заявившей, что в 2004 году во время деловой встречи Вайнштейн принудил ее к оральному сексу.

Обвинения со стороны еще двух женщин — в изнасиловании в 2013 году и принуждении к оральному сексу в 2006 году — остаются в силе. Адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман заявил, что будет добиваться их снятия, пишет Reuters.