Квартиру и офис вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации обыскали по делу о мошенничестве

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в квартире и рабочем кабинете вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Обыски и выемки документов прошли по десятку адресов, в том числе у бизнесменов, предоставлявших услуги корпорации и специальному летному отряду « ».

Уголовное дело связано с махинациями, допущенными при исполнении контрактов по летному отряду «Россия». Источники утверждают, что мошенничество обнаружили в рамках другого дела, по которому в 2017 году осудили бывшего главу летного отряда Ярослава Одинцева и еще 10 человек. Адвокат, защищавший обвиняемых, в то же время сообщил, что это новое дело, а из старого материалы в отдельное производство не выделяли.

Кого подозревают в мошенничестве, пока неизвестно. Источник издания допустил, что Сергей Герасимов может стать фигурантом дела. Вице-президент ОАК пока не комментировал обыски.