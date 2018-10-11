Комитет гражданских инициатив: россияне перестали верить в сильную власть и готовы к переменам

Социологи впервые за несколько лет зафиксировали в массовом сознании россиян высокую готовность к переменам и отказ от надежд на сильную власть в пользу запроса на справедливость. Об этом говорится в докладе об изменениях общественных настроений.

Россияне все меньше надеются на помощь государства и все больше стараются рассчитывать на свои силы, считают исследования. Граждане все реже соглашаются с внешней политикой России, причем число несогласных растет «по мере снижения уровня жизни», сказано в докладе.

Изменения произошли из-за «усталости от длительного периода экономического неблагополучия и спада доходов», сказал «Коммерсанту» один из авторов доклада Михаил Дмитриев. Всплеск негативных настроений, по его мнению, произошел после объявления о повышении возраста выхода на пенсию.

Подобные негативные настроения наблюдали после экономических кризисов, а также перед 2014 годом. Однако предыдущая волна негатива прервалась после присоединения Крыма к России.