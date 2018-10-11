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Комитет гражданских инициатив: россияне перестали верить в сильную власть и готовы к переменам

Комитет гражданских инициатив
06:34, 11 октября 2018
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Социологи впервые за несколько лет зафиксировали в массовом сознании россиян высокую готовность к переменам и отказ от надежд на сильную власть в пользу запроса на справедливость. Об этом говорится в докладе Комитета гражданских инициатив об изменениях общественных настроений.

Россияне все меньше надеются на помощь государства и все больше стараются рассчитывать на свои силы, считают авторы исследования. Граждане все реже соглашаются с внешней политикой России, причем число несогласных растет «по мере снижения уровня жизни», сказано в докладе.

Изменения произошли из-за «усталости от длительного периода экономического неблагополучия и спада доходов», сказал «Коммерсанту» один из авторов доклада Михаил Дмитриев. Всплеск негативных настроений, по его мнению, произошел после объявления о повышении возраста выхода на пенсию.

Подобные негативные настроения наблюдали после экономических кризисов, а также перед 2014 годом. Однако предыдущая волна негатива прервалась после присоединения Крыма к России.

Комитет гражданских инициатив подготовил доклад после опроса 10 фокус-групп в Москве, Владимире и Гусь-Хрустальном и сравнительного анализа личностных социально-психологических профилей 60 сторонников и противников власти в соцсетях.

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