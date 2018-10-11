Американца обвинили в подготовке взрыва в Вашингтоне. В подвале его дома нашли 91-килограммовую бомбу

Агенты ФБР задержали 56-летнего Пола Розенфельда, которого обвиняют в подготовке взрыва в день , намеченных на 6 ноября, сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

Американец хотел взорвать себя на в Вашингтоне, чтобы привлечь внимание к идее выборов по жребию, которую он поддерживает, — случайному отбору политиков, который, в частности, применяли в Древней Греции.

На подозреваемого вышли после того, как он в августе и сентябре отправил жителю Пенсильвании письма и смс-сообщения, в которых рассказал о своих планах. 9 октября ФБР задержало Розенфельда.

Задержанный признался, что купил в интернете дымный порох, который использовал при изготовлении взрывного устройства. В подвале его дома в городе Тэппен, штат Нью-Йорк, нашли 91-килограммовую бомбу в фанерной коробке, которая содержала четыре килограмма дымного пороха. Если бы Розенфелд осуществил свой план, заявили в ФБР, то взрыв мог привести к гибели невинных людей и «неописуемым разрушениям».

Розенфельд признался, что устроил несколько пробных взрывов. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.