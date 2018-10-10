Жена и зять нового главы Санкт-Петербурга уволились из городской администрации
Жена и зять исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова уволились из городской администрации, сообщил в твиттере глава пресс-службы губернатора Андрей Кибитов.
Жена Александра Беглова Наталья возглавляла в администрации Санкт-Петербурга комитет по делам записи актов гражданского состояния, его зять Павел — комитет по физической культуре и спорту.
По словам Кибитова, Наталья и Павел Бегловы 2 октября написали заявления об уходе в отпуск с последующим увольнением. «С 15 октября они больше не сотрудники администрации Санкт-Петербурга», — написал Кибитов.
Александр Беглов стал исполняющим обязанности главы Санкт-Петербурга 3 октября — после отставки Георгия Полтавченко. До этого Беглов работал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
Ранее в петербургской администрации работала также дочь Александра Беглова Юлия. Она возглавляла отдел юридического обеспечения комитета по культуре.